У результаті масованого нічного ворожого обстрілу у Печенігах на Харківщині почалися пожежі в амбулаторії та житловому будинку, одна людина госпіталізована із пораненнями

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, 13 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені влученням ворожих боєприпасів, сталися у Київському (1) районі Харкова, а також у Чугуївському (4), Богодухівському (1), Ізюмському (2) районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні домоволодіння, господарські будівлі та виробничі приміщення", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 12:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні у с. Баранівка Золочівської ОТГ. Займання сталося внаслідок обстрілу. Вогонь поширився на площу 600 кв.м. О 14:40 його було повністю ліквідовано.

Уночі о 1:30 внаслідок масованого ворожого обстрілу у смт Печеніги Чугуївського району розпочалося 3 пожежі. У п'ятиповерховому житловому будинку на верхньому поверсі горіло три квартири. Площа пожежі становила близько 150 кв.м. З будинку пожежниками було врятовано жінку (1937 р.н.) та евакуйовано 10 осіб. Крім того, в результаті обстрілу отримав осколкові поранення чоловік (1992 р.н.). Його госпіталізували до Харкова. На місці події працювало 3 відділення рятувальної служби у складі 15 рятувальників. Також внаслідок обстрілу сталося займання у будівлі амбулаторії на площі 30 кв.м. та у гаражі на площі 5 кв.м. Останній осередок спалаху був ліквідований о 03:25.

Крім того, рятувальники 10 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та чотири рази на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.