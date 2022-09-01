Зеленський від імені військової розвідки подякував жителям Криму та півдня України за надану інформацію

Президент України Володимир Зеленський подякував "людям, які нас підтримують на півдні країни та особливо в Криму".

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповідали про ситуацію на передовій, про її розвиток", - сказав він у відеозверненні в середу ввечері.

"Озвучувати деталі не буду. Одне лише скажу: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають", - сказав він.