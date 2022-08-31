Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

Російські окупанти у середу обстрілювали з танків, бойових машин та артилерії цивільну інфраструктуру на Харківському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Російська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтов, Шестакове, Норцівка та Гусарівка", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що загарбники підтримують високу інтенсивність розвідки БПЛА.

Крім того, окупанти завдали авіаудару по району Російських Тишків і зробили невдалу спробу наступу в напрямку Прудянки.

Водночас, на волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін. "Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Блешня Чернігівської області та Дмитрівка та Кондратівка Сумської області. Продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів БПЛА", - наголосили в Генштабі.