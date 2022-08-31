Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

Російські окупанти у середу обстрілювали з різних типів озброєння райони населених пунктів на півдні України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві зазначають, що на південнобузькому напрямку загарбники вели вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине та Тополине.

Крім того, окупанти завдавали авіаудари в районах населених пунктів Андріївка, Ольгине та Плотницьке.

"Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів щодо поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на запорізькому напрямку обстріли з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам'янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка.

"Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки та Новосілки", - наголосили в Генштабі.