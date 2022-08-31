Події

19:52 31.08.2022

Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

Російські окупанти у середу обстрілювали з різних типів озброєння райони населених пунктів на півдні України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві зазначають, що на південнобузькому напрямку загарбники вели вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине та Тополине.

Крім того, окупанти завдавали авіаудари в районах населених пунктів Андріївка, Ольгине та Плотницьке.

"Противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів щодо поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на запорізькому напрямку обстріли з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам'янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка.

"Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки та Новосілки", - наголосили в Генштабі.

 

 

Теги: #війна #обстріли #південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 31.08.2022
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

13:40 31.08.2022
Окупанти обстрілюють Харків, під ударом одне з підприємств, розпочалася пожежа - Терехов

Окупанти обстрілюють Харків, під ударом одне з підприємств, розпочалася пожежа - Терехов

13:01 31.08.2022
В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

12:02 31.08.2022
Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

10:41 31.08.2022
Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

09:35 31.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

09:09 31.08.2022
Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

08:15 31.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

08:11 31.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

07:36 31.08.2022
Уночі окупанти обстріляли центр Краматорська, є поранені

Уночі окупанти обстріляли центр Краматорська, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія відбила спроби наступу окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

Окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство із північно-західної частини Чорного моря

Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

Ситуація на Херсонщині залишається важкою, тривають активні бойові дії – голова ОВА

ОСТАННЄ

Міноборони передало до парламенту пропозиції змін до закону про військовий обов'язок щодо добровільності постановки на військовий облік жінок

Українська армія відбила спроби наступу окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

Українська армія використовує тактику "тисячі порізів" - Подоляк

На станції метро "Дарниця" у Києві пасажир потрапив під потяг, рух обмежений

Окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство із північно-західної частини Чорного моря

Під Мелітополем зафіксовано вибухи у районі, куди окупанти звозили техніку

СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

Ткаченко став амбасадором культури в найбільшому в Україні благодійному NFT-проєкті META HISTORY museum

На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас, загинув підліток

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА