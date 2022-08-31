Події

19:22 31.08.2022

Під Мелітополем зафіксовано вибухи у районі, куди окупанти звозили техніку

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Під Мелітополем зафіксовано вибухи у районі, куди окупанти звозили техніку

Під Мелітополем Запорізької області пролунали вибухи у районі скупчення російської військової техніки, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку. Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію", - написав Федоров у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #мелітополь #вибухи

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