Під Мелітополем зафіксовано вибухи у районі, куди окупанти звозили техніку

Під Мелітополем Запорізької області пролунали вибухи у районі скупчення російської військової техніки, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Спротив продовжується: зафіксовано близько 10 вибухів на південь від Мелітополя, в сторону Молочного лиману, куди окупанти звозили свою військову техніку. Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію", - написав Федоров у телеграм-каналі.