Події

18:54 31.08.2022

Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

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Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

За готовності Києва та Брюсселя діяти швидко на вступ України до ЄС можуть не знадобитися роки, він може статися значно швидше, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми імплементуємо рекомендації. І якщо ми готові діяти швидко, ЄС має діяти швидко також. Як ви сказали, можливо, членство в ЄС не відбудеться за ніч, але воно може відбутися за дві ночі, а не за роки. Це наш план", - сказав Кулеба на "Форумі 2000" у Празі в середу.

Він запевнив, що Україна знає, що на кону, і дуже віддана імплементації рекомендацій ЄС.

"Я думаю, ми всі заслуговуємо трохи оптимізму. Тому що традиційно, коли хтось говорить про європейську інтеграцію України, звісно, завжди додають таку пропозицію: "Ну-у-у, на це можуть піти роки, на це може піти багато часу". А що якщо ні? Три місяці тому ніхто не вірив, що Україна стане країною-кандидатом. Ми чули ту саму історію: "Ну-у-у, це займе багато років, доки це станеться", - зазначив глава українського МЗС.

Теги: #україна #єс #програма

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