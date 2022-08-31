Події

18:13 31.08.2022

На Дніпропетровщині здетонував касетний боєприпас, загинув підліток

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У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок детонації касетного боєприпасу загинув підліток, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.

"Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції", - закликав голова ОВА.

 

Теги: #дніпропетровщина #боєприпас

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