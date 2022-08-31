Швеція передасть Україні артилерійські боєприпаси на 500 млн крон - глава МЗС

Сьомий пакет військової допомоги Швеції Україні складається з артилерійських боєприпасів на суму 500 млн шведських крон, повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Уряд Швеції представляє 7-й військовий пакет для України з артилерійськими боєприпасами на суму 500 млн шведських крон", - написала Лінде у твіттері в середу.

Міністр наголосила, що це не останній пакет допомоги. За словами Лінде, управління матеріальних засобів оборони (FMV) та Збройні сили Швеції розглянуть можливість надання Україні артилерійських Archer, зенітно-ракетних комплексів RBS70 та інших.