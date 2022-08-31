Події

16:07 31.08.2022

Російські окупанти обстріляли ферму в Запорізькій області, двох співробітників поранено, вбито близько тисячі корів

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Російські окупанти обстріляли молочно-товарну ферму неподалік с. Велика Білозерка (Запорізька обл.), внаслідок обстрілу поранено двох співробітників, знищено 11 із 14 корпусів сільгосппідприємства та вбито близько тисячі голів великої рогатої худоби, приблизно половину поголів'я ферми.

"Це страшний контент, який жителі нашої області бачать щодня. 31 серпня о 01:51 рашисти за межами с. Велика Білозерка (зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснили артилерійський обстріл СПК із промовистою назвою "росія", а саме молочно-товарну ферму", - написав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух у середу.

За його даними, сільгосппідприємство зазнало 10-12 "прильотів" російських снарядів, внаслідок яких знищено 11 корпусів підприємства (три вціліли), доїльний зал та кормоцех. На цій фермі знаходилися майже 2 тис. голів ВРХ, з них близько половини під час обстрілу загинули (точна кількість ще не встановлена).

"Двоє працівників дістали поранень: чоловік дістав поранень від уламків скла та інших предметів, його забрала швидка (стан задовільний) і жінка отримала контузію (втратила слух) швидка надала допомогу, жінка від госпіталізації відмовилася", - повідомив Старух.

Теги: #обстріл #запорізька

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