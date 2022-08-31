Події

15:04 31.08.2022

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати до 22:00

1 хв читати
У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати до 22:00

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У КМДА наголосили, що о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година, якої потрібно дотримуватися неухильно, щоб не створювати конфліктних ситуацій із правоохоронцями і силами оборони й не наражати на небезпеку себе та інших городян.

Комендантська година у столиці діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна лише під час повітряної тривоги – щоб дійти до найближчого укриття. Обов'язково слід мати із собою документи, що засвідчують особу.

Теги: #київ #заклади #харчування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 31.08.2022
Спілка письменників України виступає за закриття у Києві музею Булгакова й відкриття замість нього музею українського композитора Кошиця

Спілка письменників України виступає за закриття у Києві музею Булгакова й відкриття замість нього музею українського композитора Кошиця

19:32 28.08.2022
Киянам рекомендовано зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці через загоряння торфу у Київській області

Киянам рекомендовано зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці через загоряння торфу у Київській області

17:56 25.08.2022
Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи

Громадський транспорт у Києві повертається до звичайного графіка роботи

12:10 24.08.2022
Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

Глава МЗС Португалії прибув із візитом до Києва

20:51 23.08.2022
Учасники Кримської платформи мають намір продовжувати тиск на РФ з метою негайного припинення окупації Кримського півострова

Учасники Кримської платформи мають намір продовжувати тиск на РФ з метою негайного припинення окупації Кримського півострова

11:36 23.08.2022
Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

Жителів Києва просять обмежити перебування на вулиці через високий рівень забруднення повітря

16:11 22.08.2022
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

14:24 22.08.2022
Наземний громадський транспорт у Києві змінює графік роботи з 22 до 24 серпня

Наземний громадський транспорт у Києві змінює графік роботи з 22 до 24 серпня

13:28 21.08.2022
У Києві введено заборону на проведення масових заходів 22-25 серпня

У Києві введено заборону на проведення масових заходів 22-25 серпня

16:40 20.08.2022
У Києві на Хрещатику проходить виставка знищеної російської техніки

У Києві на Хрещатику проходить виставка знищеної російської техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя – "Енергоатом"

ЗСУ знищили 15 окупантів, ЗРК "Тор" та два склади боєприпасів на Херсонщині

Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати в сюжетах школи з метою безпеки

"Укравтодор" відновив 50 знищених війною мостів

Окупанти обстрілюють Харків, під ударом одне з підприємств, розпочалася пожежа - Терехов

ОСТАННЄ

Голова МАГАТЕ впевнений, що місію на ЗАЕС може бути виконано безпечно

Російські окупанти обстріляли ферму в Запорізькій області, двох співробітників поранено, вбито близько тисячі корів

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя – "Енергоатом"

Нардепи просять професора Снайдера зі США підтримати дослідження незаконного передання Росії місця СРСР у Раді безпеки ООН

АТБ спростовує інформацію про реалізацію у своїй мережі розкраденої у Запоріжжі гумдопомоги

ЗСУ знищили 15 окупантів, ЗРК "Тор" та два склади боєприпасів на Херсонщині

Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати в сюжетах школи з метою безпеки

"Укравтодор" відновив 50 знищених війною мостів

Війська РФ повинні припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на ЗАЕС - МЗС

Кулеба та глава МЗС Грузії обговорили низку двосторонніх питань і майбутнє "Східного партнерства"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА