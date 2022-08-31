"Укравтодор" відновив 50 знищених війною мостів

"Укравтодор" відновив проїзд через 50 мостів, знищених унаслідок збройної російської агресії, повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко у середу.

"Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи", – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Івка, загалом в області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із яких – на дорогах державного значення.

Заступник голови "Укравтодору" уточнив, що дві частини мосту з'єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.

Як повідомив цими днями міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "Економічній правді", загалом на дорогах загального значення внаслідок війни було зруйновано 300 мостів, з яких на 50 об'єктах тимчасовими рішеннями було забезпечено проїзд.