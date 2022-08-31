Подоляк: На окупованих територіях активізувалися ОЗУ з російських військових і криміналу, на мародерів чекає спеціальна поліцейська операція та неминуча відповідальність

На тимчасово окупованих українських територіях активізувалися організовані злочинні групи з російських військових та криміналу, на всіх мародерів чекає "спеціальна поліцейська операція" та неминуча відповідальність, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Останніми тижнями на окупованих територіях активізувалися організовані злочинні групи з ru-військових і криміналу. Вони грабують бізнеси, фермерів і розпилюють заводи, вивозячи крадене до РФ. На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність", - написав він у твіттері.