Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

Російські окупанти зараз із провокаційною метою здійснюють обстріл утримуваного ними самими м. Енергодара Запорізької області, в якому розташована Запорізька атомна електростанція, і в будь-який момент можуть розпочати обстріл території Нікопольського району Дніпропетровської області на протилежному березі Каховського водосховища, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"На протилежному березі армія Росії обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища… Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік. Будьте уважні й за можливістю не перебувайте на відкритих майданчиках", - написав Євтушенко в телеграмі в середу.

Як повідомлялося, місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) у середу вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС. Днем раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Гроссі, місія МАГАТЕ пробуде на ЗАЕС "пару днів". Усього в місії 14 осіб.

Енергодар і Нікополь розташовані на протилежних берегах Каховського водосховища. Ним проходить адміністративна межа Запорізької та Дніпропетровської областей. Південний берег водосховища окупували російські війська, північний контролюють Збройні сили України. Відстань між містами близько 10 км.

Джерело: https://t.me/Yevtushenko_E/686