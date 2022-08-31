Події

10:41 31.08.2022

Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

1 хв читати
Окупанти обстрілюють зайнятий ними Енергодар і будь-якої миті можуть розпочати обстріл Нікопольського району – голова райадміністрації

Російські окупанти зараз із провокаційною метою здійснюють обстріл утримуваного ними самими м. Енергодара Запорізької області, в якому розташована Запорізька атомна електростанція, і в будь-який момент можуть розпочати обстріл території Нікопольського району Дніпропетровської області на протилежному березі Каховського водосховища, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"На протилежному березі армія Росії обстрілює Енергодар. Мета цього дійства - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища… Ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ординці можуть повернути свої гаубиці в наш бік. Будьте уважні й за можливістю не перебувайте на відкритих майданчиках", - написав Євтушенко в телеграмі в середу.

Як повідомлялося, місія Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) у середу вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС. Днем раніше голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Гроссі, місія МАГАТЕ пробуде на ЗАЕС "пару днів". Усього в місії 14 осіб.

Енергодар і Нікополь розташовані на протилежних берегах Каховського водосховища. Ним проходить адміністративна межа Запорізької та Дніпропетровської областей. Південний берег водосховища окупували російські війська, північний контролюють Збройні сили України. Відстань між містами близько 10 км.

Джерело: https://t.me/Yevtushenko_E/686

Теги: #обстріли #заес #нікополь #енергодар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 31.08.2022
Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

09:17 31.08.2022
Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

Глава МЗС Литви: Необхідно повернутися до питання про введення миротворців на Запорізьку АЕС

08:15 31.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 12 боєприпасів, що не розірвалися

08:11 31.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули чотири людини, двоє поранені

07:36 31.08.2022
Уночі окупанти обстріляли центр Краматорська, є поранені

Уночі окупанти обстріляли центр Краматорська, є поранені

07:27 31.08.2022
Окупанти протягом дня обстріляли три прикордонні громади Сумської області

Окупанти протягом дня обстріляли три прикордонні громади Сумської області

07:00 31.08.2022
Ризик радіаційної катастрофи на ЗАЕС не зменшується ні на годину

Ризик радіаційної катастрофи на ЗАЕС не зменшується ні на годину

20:26 30.08.2022
Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь

Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь

18:23 30.08.2022
За результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС та Енергодара має бути демілітаризована – Шмигаль

За результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС та Енергодара має бути демілітаризована – Шмигаль

16:56 30.08.2022
У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

У Дружківці внаслідок обстрілів постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

Місія МАГАТЕ вирушила на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС – глава Міненерго

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Штурм противника відбитий у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, запеклі бої тривають на бахмутському та авдіївському напрямках

Окупанти обстріляли центр Харкова, влучили у житловий будинок, є постраждалі

ОСТАННЄ

У Бахмуті під завалом приватного житлового будинку виявлено тіло жінки - ДСНС

Влада думає над створенням державної дистанційної школи – голова комітету ВР

Через російські атаки в Україні постраждали вже 205 культових споруд у 14 областях - Держетнополітики

Посадовців ДСНС викрито в корупційній схемі узгодження дозвільних документів

Подоляк: На окупованих територіях активізувалися ОЗУ з російських військових і криміналу, на мародерів чекає спеціальна поліцейська операція та неминуча відповідальність

Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

З України вийшло друге зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою судно з зерном, прямує до Ємену - ООН

Окупанти втратили в Україні за добу близько 350 військових, 20 танків і 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Уночі окупанти обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове в Донецькій області – голова ОВА

У Тернопільській області 252 нові випадки COVID-19, одна людина померла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА