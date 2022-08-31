Запуск американської місії "Артеміда-1" до Місяця заплановано на 3 вересня

Запуск космічного корабля Orion за допомогою ракети-носія Space Launch System (SLS) до Місяця в рамках американської місії "Артеміда-1" запланований на 3 вересня, повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"Тепер ми плануємо запуск місії "Артеміда-1" до Місяця на 3 вересня. Двогодинне стартове вікно відкриється о 14:17 за Східним узбережжям США", - повідомило управління в соцмережах.

Раніше запуск місії планувалося здійснити 29 серпня, проте зворотний відлік часу було зупинено за 40 хвилин до старту, а потім скасовано. В американському космічному відомстві повідомили, що причиною скасування став витік рідкого водню, виявлений при заправці нової американської надважкої ракети-носія SLS.

Під час пресконференції NASA, що відбулася у четвер, керівник програми SLS Джон Ханікатт повідомив, що дані про неполадки з двигуном могли з'явитися через неправильну роботу встановленого на ньому датчика. Він додав, що команда фахівців продовжує аналізувати дані та доопрацьовує план запуску.

У разі негоди у планований день старту наступною датою старту NASA розглядає 5 вересня.

Запуск планується здійснити зі стартового майданчика 39B космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

У рамках тестової місії Artemis 1 космічний корабель Orion у непілотованому режимі повинен буде попрямувати до Місяця та пробути на його орбіті кілька тижнів. Потім корабель повинен буде повернутися до Землі і приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

Ракета-носій SLS, розроблена корпорацією Boeing, наразі є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн.

За планом американського космічного агентства, у 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен здійснити обліт природного супутника Землі. Після виконання тривалого космічного польоту корабель Orion, що спускається, з астронавтами приводниться в Тихому океані. У рамках місії Artemis 3, запланованої у 2025 році, американські астронавти мають висадитися на поверхню Місяця.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення через 53 роки після останньої місії американських астронавтів на місячну поверхню, будівництво близькомісячної станції та підготовка умов для можливої колонізації Місяця в майбутньому.

За даними американських експертів товариства The Planetary Society, NASA розробляло ракету-носій SLS та космічний корабель Orion протягом 17 років. На ці цілі агентство витратило близько 50 млрд доларів.