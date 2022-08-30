В Ізмаїлі тривають перевірки розподілу гумдопомоги

Співробітники Служби безпеки України проводять з минулого тижня слідчі дії в м. Ізмаїл Одеської області щодо розподілу гуманітарної допомоги, повідомляє видання "Думська" у вівторок з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, слідчі дії відбуваються у міській раді Ізмаїла, районній раді та Ізмаїльській районній військовій адміністрації.

"Співробітники Служби безпеки України перевіряють розподіл гуманітарної допомоги. Не виключено, що комусь оголосять про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу (розкрадання). Слідом за ними до Ізмаїлу приїдуть ревізори з Державної аудиторської служби України", - йдеться у повідомленні.