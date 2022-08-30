Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

Російські окупанти посилюють угруповання військ на Донецькому напрямку і безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках на Донеччині протягом минулої доби, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

"На слов'янському напрямку... окупанти спробували наступати в напрямку сел. Шнурки, зазнали вогняного ураження і відійшли. Втрати уточнюються. На бахмутському напрямку... наступальними діями ворог намагався просунутися в напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов... ворог… наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне становище у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського та Красногорівки, зазнав значних втрат і відступив", - йдеться у зведенні.

При цьому, за даними Генштабу, наразі з кількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над с.Кодема Бахмутського району Донецької області, продовжуються бої.

Також противник продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей, а також посилює угруповання військ на курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів із складу Центрального військового округу.

"Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника", - йдеться у зведенні.

Окупанти за минулу добу завдали ракетного удару по м.Костянтинівка Донецької області та м.Миколаїв, вели обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямкам, здійснили артобстріли районів прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей з території РФ.

"Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російської федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка", - йдеться у зведенні.

Російські окупанти також задіяли авіацію для ударів біля Гусарівки на харківському напрямку, Григорівки та Пришиба на краматорському напрямку, Новоданилівки та Новосілки на запорізькому напрямку, Андріївки, Давидового Брода, Осокорівки та Потьомкіного на південнобузькому напрямку.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.", - повідомили у Генштабі.