Події

19:07 30.08.2022

Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

2 хв читати
Окупанти безуспішно намагалися наступати на трьох напрямках на Донеччині, триває оборона Кодеми

Російські окупанти посилюють угруповання військ на Донецькому напрямку і безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках на Донеччині протягом минулої доби, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

"На слов'янському напрямку... окупанти спробували наступати в напрямку сел. Шнурки, зазнали вогняного ураження і відійшли. Втрати уточнюються. На бахмутському напрямку... наступальними діями ворог намагався просунутися в напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов... ворог… наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне становище у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського та Красногорівки, зазнав значних втрат і відступив", - йдеться у зведенні.

При цьому, за даними Генштабу, наразі з кількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над с.Кодема Бахмутського району Донецької області, продовжуються бої.

Також противник продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей, а також посилює угруповання військ на курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів із складу Центрального військового округу.

"Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення противника", - йдеться у зведенні.

Окупанти за минулу добу завдали ракетного удару по м.Костянтинівка Донецької області та м.Миколаїв, вели обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямкам, здійснили артобстріли районів прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей з території РФ.

"Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російської федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка", - йдеться у зведенні.

Російські окупанти також задіяли авіацію для ударів біля Гусарівки на харківському напрямку, Григорівки та Пришиба на краматорському напрямку, Новоданилівки та Новосілки на запорізькому напрямку, Андріївки, Давидового Брода, Осокорівки та Потьомкіного на південнобузькому напрямку.

На волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.", - повідомили у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 30.08.2022
ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 47,5 тис. російських окупантів - Генштаб

07:57 30.08.2022
Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини

19:07 29.08.2022
Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

Окупанти за минулу добу наступали на шести напрямках, скрізь безуспішно

08:18 29.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 33 боєприпаси, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 33 боєприпаси, що не розірвалися

07:38 29.08.2022
ЗС України зупинили спробу агресора вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого

ЗС України зупинили спробу агресора вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого

19:16 28.08.2022
Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, але скрізь безуспішно

Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, але скрізь безуспішно

07:25 28.08.2022
ЗС України відбили наступ окупантів на трьох напрямках

ЗС України відбили наступ окупантів на трьох напрямках

19:59 27.08.2022
Окупанти в суботу обстріляли Нікополь і три громади на Дніпропетровщині

Окупанти в суботу обстріляли Нікополь і три громади на Дніпропетровщині

19:11 27.08.2022
Російські окупанти продовжують безуспішні спроби наступу на сході України

Російські окупанти продовжують безуспішні спроби наступу на сході України

07:31 27.08.2022
Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

Ворог нарощує сили і засоби радіоелектронної розвідки на волинському та поліському напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі закликали утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України - лише військове керівництво володіє повною інформацією

На Харківщині окупанти погрозами змушують батьків приводити дітей до школи

Зеленський зустрівся в Києві з генеральним директором МАГАТЕ

У 33 з 51 підконтрольного села Херсонської області немає світла - глава Адміністрації

Кабмін ініціює санкції проти деяких представників РПЦ, зокрема патріарха Кирила

ОСТАННЄ

Резніков привітав міністра оборони Туреччини з Днем перемоги, Акар запевнив у продовженні підтримки України

Росіяни обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку, Зеленодольську громаду та Нікополь

В Ізмаїлі тривають перевірки розподілу гумдопомоги

У Генштабі закликали утриматися від домислів і не давати оцінок діям ЗСУ та Сил оборони України - лише військове керівництво володіє повною інформацією

Мешканці Ізюма, яка погодилася на посаду в окупаційній "тимчасовій адміністрації", оголошено про підозру

На Харківщині окупанти погрозами змушують батьків приводити дітей до школи

Кабмін встановив дотації аграріям для відновлення насосних станцій

СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гумдопомоги топ-чиновниками у Запорізькій області

За результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС та Енергодара має бути демілітаризована – Шмигаль

СБУ нейтралізувала злочинну організацію, яка під виглядом добробата викрадала людей у Львівській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА