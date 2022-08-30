У 33 з 51 підконтрольного села Херсонської області немає світла - глава Адміністрації

У 33 підконтрольних уряду селах Херсонської області відсутнє енергопостачання, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич.

"Одна з головних проблем – відновлення електропостачання. З 51 звільненого населеного пункту в 33 повністю відсутнє світло і відновити його неможливо через бойові дії. Оперативно намагаємося вирішувати ситуацію і з водою - знаходимо можливості забезпечити села генераторами і пальним, щоб насоси запрацювали", - написав Янушевич в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, важка ситуація із забезпеченням жителів цих сіл продуктами харчування, ліками та засобами особистої гігієни. "Кожен день, разом з волонтерами, намагаємося доставляти все необхідне і в деокуповані населені пункти і в ті, що поки залишаються в окупації", - повідомив глава обладміністрації.

З початку війни в Херсонській області, за словами Янушевича, пошкоджено 2617 цивільних об'єктів, зокрема 2353 об'єкти житлового фонду, 42 медичних заклади, 101 навчальний заклад, 17 закладів культури, 7 спортивних закладів, 3 промислових підприємства, 16 об'єктів житлового забезпечення, 20 адміністративних будівель, 1 ЦНАП, 33 інші невійськові об'єкти, 18 вокзалів, 3 парки і площі, 3 мости.