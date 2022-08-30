В Україні в середу очікується тепла і суха погода, лише у південних областях місцями короткочасні дощі та грози

Найближчої доби в Україні очікується тепла, переважно суха погода, лише на півдні місцями можливі короткочасні дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 31 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у південних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 18-23°; вдень 22-27°, у східній та південній частині 29-34°.

У Києві у середу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 31 серпня найвища температура вдень (35,6°) була у 1890 році, найнижча вночі (5,4°) у 1966 році.

У четвер, 1 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°; у центральних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 24-29°.

У Києві у четвер без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

Станом на 08:00 30 серпня температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-28°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" – 22°.