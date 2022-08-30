Події

11:52 30.08.2022

У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями - Міносвіти

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У День знань, 1 вересня, відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"1 вересня 2022 року у прямому ефірі інформаційного телемарафону відбудеться всеукраїнський урок "Повертаюся до навчання" за участю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Тіни Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса Тополі та Олександра Педана", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що метою ініціативи є мотивування учнів повернутись до навчання.

Згідно з повідомленням, урок розпочнеться о 9:00.

Організаторами є Міносвіти, Інститут модернізації освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти у партнерстві з Гете-Інститутом Федеративної Республіки Німеччини.

Теги: #міносвіти #день_знань

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