Події

11:27 30.08.2022

На Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі – голова ОВА Кім

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На Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі – голова ОВА Кім

Від початку навчального року на Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів почнуть працювати в офлайн-форматі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ми, як і вся Україна, розуміємо ризики і насамперед хочемо, щоб була безпека для дітей. Люди в досить безпечних районах, самі батьки приймають рішення щодо офлайн чи онлайн навчання. На сьогодні не більше ніж 5% закладів, приблизно 21 заклад, планується відкривати офлайн на безпечній території", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас він уточнив, що всі зазначені навчальні заклади забезпечені укриттями, "які можуть витримати хоч щось".

Відкриватимуть їх переважно в північних районах області, що розташовані на безпечній відстані від лінії фронту. "Безпечними ми вважаємо північні райони нашої області, де немає військових об'єктів і де нічого не прилітало, бо немає сенсу", - підсумував він.

Теги: #освіта #миколаївська_область #кім

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