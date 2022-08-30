За добу на Харківщині троє людей постраждали через обстріли, знайдено тіла двох загиблих раніше

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано, протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії населені пункти, розташовані поблизу лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.

"В Ізюмському районі госпіталізовано 57-річну жінку із вибуховими пораненнями. У Чугуївському районі госпіталізовано чоловіка і жінку 66 і 60 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, у Богодухівському районі було виявлено тіла двох жінок, які загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.