Події

08:44 30.08.2022

Окупанти знову обстріляли Нікопольський, Дніпровський і Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранена та пошкодження інфраструктури

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Окупанти знову обстріляли Нікопольський, Дніпровський і Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранена та пошкодження інфраструктури

Російські окупанти знову обстріляли Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранена та пошкодження інфраструктури, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Нікопольському району вдарили з "Градів" та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. Виведено з ладу дві лінії електропередачі. Одну електрику вже включили. Іншу лагодять. Нині без світла до 500 сімей.

У Червоногригорівській громаді росіяни влучили до житлового масиву. У селі Кам'янське поранено 50-річну жінку. Вона лікується вдома. Один будинок знищено, до десяти будинків пошкоджено. Зачеплено електромережі та газопровід.

По Криворізькому та Дніпровському районам ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

 

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #дніпропетровська_область

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