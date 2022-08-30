Група Єрмака-Расмуссена завершує узгодження проєкту рекомендацій щодо майбутніх безпекових гарантій для України

Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, наближається до завершення роботи над документом із рекомендаціями щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Як повідомила пресслужба президента, на третьому засіданні групи, яке відбулося в режимі відеоконференції, Андрій Єрмак наголосив, що мрія про безпекові гарантії для України послідовно перетворюється на план із чіткими часовими межами.

"Ми входимо в новий етап цієї жорстокої війни. На тлі подій, які розгортаються на наших фронтах, саме час партнерам України вдатися до нових рішучих кроків, які гарантуватимуть безпеку Україні. Ці гарантії мають сформувати новий безпековий порядок на Європейському континенті та унеможливити нову війну в центрі Європи", – переконаний він.

За словами Єрмака, цей документ охоплює широке коло гарантій: військових, економічних, політичних, санкційних. Після підготовки фінальної версії його буде передано на розгляд президентові України Володимиру Зеленському.

"З його публікацією на сайті Офісу президента наші дипломатичні структури отримають потужну допомогу в контексті перемовин з урядами держав-союзників та партнерів", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента переконаний, що майбутні безпекові гарантії мають стати частиною юридично зобов'язувальних документів, зокрема договорів між Україною та країнами-гарантами.

Андерс Фог Расмуссен розповів, що оновлений (другий) проєкт рекомендацій враховує ключові коментарі, отримані за результатами попереднього засідання групи.

"Ви також зможете побачити, що основна увага в цьому проєкті зосереджена на першій частині – це оборонні гарантії, що є основою наших рекомендацій", – наголосив він.

Колишній генсек НАТО повідомив, що новим членом групи став колишній міністр Туреччини у справах Євросоюзу Волкан Бозкир.

Андерс Фог Расмуссен оголосив про перехід до роботи групи у форматі співголів з особистими двосторонніми консультаціями з деякими членами з конкретних питань.

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен зазначили, що остаточну версію рекомендацій щодо безпекових гарантій перед оприлюдненням буде передано членам групи.