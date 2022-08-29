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18:13 29.08.2022

На північному виїзді з окупованого Мелітополя пролунали чотири вибухи, вночі окупанти евакуювали свій військовий шпиталь - мер

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На північному виїзді з окупованого Мелітополя пролунали чотири вибухи, вночі окупанти евакуювали свій військовий шпиталь - мер

Мер тимчасового окупованого російськими військами м. Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи на околиці міста на виїзді в бік лінії фронту.

"Щойно: чотири потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо докладну інформацію про втрати ворога", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше в ефірі національного телемарафону він повідомив, що пізно ввечері в місті також було чути вибухи та стрілянину, а в ніч на понеділок окупанти вивезли з міста свій військовий шпиталь.

"У місті Мелітополі безпосередньо приблизно з 10 години вечора було чути гучні вибухи й автоматні черги. Ще нам не відомо, що постраждало з ворожої техніки на території міста Мелітополя, але вже відома реакція рашистів на ці дії: о 2-й ночі повністю було евакуйовано військовий шпиталь рашистів, який розміщувався поряд із нашим медмістечком. Це підтверджує те, що вони починають тікати з нашого тимчасово окупованого міста", - розповів мер.

Федоров також зазначив, що два тижні тому після пошкодження мостів у Херсоні окупанти вивезли з Мелітополя свої сім'ї, проте після цього аж до минулої ночі інших ознак того, що вони залишають місто, не було.

Мер також розповів, що окупанти завезли на територію Мелітополя 10 лабораторій "Мікроб", призначених для гарантування радіаційної безпеки. "Рашисти намагаються створити ядерну небезпеку на території тимчасово окупованої Запорізької області. Також через те, що ці лабораторії розташовані безпосередньо поряд з однією будівлею... колишньої райдержадміністрації, ми чітко розуміємо, що ці лабораторії вони хочуть використовувати безпосередньо для захисту своїх співробітників, яких вони привезли з континентальної Росії. Це ще одна ознака того, що вони зовсім не думають про наших людей, про цивільних жителів, які перебувають на території тимчасово окупованого Мелітополя", - сказав він.

За словами Федорова, від Мелітополя до Енергодара, де розташована Запорізька атомна електростанція, - 80 км, і в мирний час Мелітополь був першим пунктом евакуації в разі аварії на станції, але наразі шляхи евакуації переглядаються.

 

Теги: #війна #мелітополь #вибухи

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