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17:33 29.08.2022

Обов'язкова евакуація населення може стосуватися трьох районів Харківщини, але поки що підстав для цього немає - Синєгубов

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Обов'язкова евакуація населення може стосуватися трьох районів Харківщини, але поки що підстав для цього немає - Синєгубов

У Харківській області визначено населені пункти, щодо яких може бути ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Це Золочівська громада, це Дергачівська громада, це Чугуївський район, зокрема місто Чугуїв... Ми визначили тих людей, які зможуть евакуюватися власним автотранспортом, тих людей, яких ми зможемо евакуювати автобусами, й тих, кому буде потрібен спецтранспорт", – сказав Синєгубов в ефірі телеканалу "1+1".

Він нагадав, що підставою для обов'язкової евакуації населення може бути ризик потрапляння населеного пункту до зони активних бойових дій, його оточення чи пошкодження критичної інфраструктури, внаслідок якого будинки залишаться без опалення. Голова ОВА запевнив, що наразі підстав для обов'язкової евакуації населення в Харківській області немає.

"Наголошую ще раз: поки що підстав для обов'язкової евакуації в Харківській області з тих територій, які підконтрольні ЗСУ, немає", - сказав Синєгубов.

Теги: #евакуація #харківська_область

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