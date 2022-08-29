На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

Суд заарештував три земельні ділянки у Львівській області, власником яких є дружина народного депутата, обвинувачуваного в держзраді, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Стрийської окружної прокуратури суд арештував три земельні ділянки вартістю понад 2 млн грн. Ці землі належать товариству, бенефіціарним власником якого є особа із санкційного списку РНБО - дружина народного депутата, обвинуваченого в держзраді", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, землі незаконно передали товариству посадовці одного з органів державної влади Львівської області.

"Вирішується питання про передачу заарештованого майна в управління АРМА", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем здійснюють слідчі Стрийського райуправління поліції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

У повідомленні не зазначено ім'я народного депутата та його дружини, йдеться про Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.