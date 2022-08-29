На Херсонщині т. зв. 109 полк ДНР та російські десантники відійшли від своїх позицій - ОУВ "Каховка"

У Херсонській області т. зв. 109 полк ДНР відійшов від своїх позицій, а російські десантники втекли з поля бою, повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".

"109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Водночас керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу в понеділок не стала розголошувати будь-яких деталей про можливий наступ Збройних сил України на південному напрямку.

"Найбільше, що слід нині знати, - це те, що будь-яка військова операція потребує тиші. І те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, - це насправді дуже неправильно в умовах гібридної війни, в умовах інформаційної війни. Потрібно усвідомлювати, що будь-які дії, якщо навіть вони дуже надихають, мають бути проведені й мати логічне завершення – і тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула, далі потрібно набратися терпіння й зрозуміти правила та послідовність дій військових підрозділів", – сказала вона.