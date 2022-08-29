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13:21 29.08.2022

ДБР перевіряє обґрунтованість наказів вилучити майно аеропорту "Київ" та пошкодити злітні смуги

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ДБР перевіряє обґрунтованість наказів вилучити майно аеропорту "Київ" та пошкодити злітні смуги

У межах розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни правоохоронці перевіряють інформацію про обґрунтованість наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту, інформують у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни. В умовах військової агресії РФ проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати "зраду" на кшталт "проти генерала порушили справу за захист аеропорту", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у понеділок.

У повідомленні наголошується, що ДБР не займалося і не займатиметься переслідуванням військових, які захищають Батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитися на війні.

"Інформуємо, що Бюро дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна летовища. У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень), перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна", - інформують у ДБР.

Згідно з повідомленням, правоохоронці також вивчають правомірність наказу пошкодити злітно-посадкові смуги аеропорту, що не було зумовлено військовою необхідністю.

Теги: #аеропорт_київ #дбр

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