Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко очікує на зниження температури в приміщеннях українців, які користуються послугами централізованого опалення, цієї зими до 17-18°C, що на 4°C нижче звичайного.

За його словами, які цитує видання The Guardian, також цієї осені варто очікувати на включення централізованого опалення пізніше, а його відключення навесні – раніше. Традиційно опалювальний сезон у великих містах України розпочинається в середині жовтня, а завершується наприкінці березня – на початку квітня.

Вітренко також повідомив, що Україна розраховує на фінансову підтримку західних донорів для закупівлі протягом найближчого опалювального сезону до 4 млрд куб. м газу на суму близько $10 млрд.

Водночас прогнозовані обсяги постачання можуть змінитися у разі завдання російським агресором ракетних ударів по інфраструктурних газових об'єктах України.