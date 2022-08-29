У найближчі дві доби в Україні без істотних опадів

У вівторок, 30 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у південно-західній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині 17-22°. Удень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 23-28°, на решті території 29-34°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 30 серпня у Києві була у 1890 році й становила 33,6°, найнижча вночі – 3,3° у 1966 році.

У середу, 31 серпня, у країні без істотних опадів, лише у Карпатах короткочасний дощ.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°, в більшості центральних областей 23-28°. На півдні та сході вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві без опадів, вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Станом на 8:00 29 серпня температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-26°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста "Київ" 23°.