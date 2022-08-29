Голова Запорізької ОВА розраховує, що візит місії МАГАТЕ сприятиме демілітаризації ЗАЕС

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розраховує, що візит групи експертів МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію сприятиме насамперед її демілітаризації.

"Ми розраховуємо, головне, на демілітаризацію: щонайменше на те, що ворог має піти з атомної станції, прибрати все своє важке озброєння, свої боєприпаси... Демілітаризація – це першочергове, що має бути", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у понеділок.

При цьому Старух наголосив, що у Запорізькій ОВА можуть гарантувати членам делегації МАГАТЕ безпеку лише на підконтрольній Україні території. "Але відповідати за гарантування безпеки з боку ворога не можемо у жодний спосіб", – додав голова облдержадміністрації.