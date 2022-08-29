Події

08:42 29.08.2022

Пасажирські поїзди на західному напрямку прямують із затримкою через сходження вантажних вагонів

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Пасажирські поїзди на західному напрямку прямують із затримкою через сходження вантажних вагонів

Сходження вантажних вагонів на ділянці Підволочиськ — Максимівка спричинило обмеження для всіх поїздів львівського напрямку на ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина на час відновлювальних робіт, повідомив заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниці" з комунікацій Олександр Шевченко.

"Тобто якщо ви очікуєте свого рейсу на одному із зазначених вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: ми вже організовуємо додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Червоне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки", - написав він у фейсбуці.

За його словами, відновлювальні роботи можуть тривати близько доби.

Шевченко додав, що якщо пасажир їде до Хмельницького з Києва рейсом 705, то треба виходити у Вінниці, там буде пересадка, а якщо до Тернополя – пересадка у Червоному.

За словами заступника директора, всі потяги західного напрямку прямуватимуть маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів.

Він також попросив пасажирів із наступними пересадками сповістити про них провідників, що Укрзалізниця скоординувала процес далі.

"Усі об'їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо", - наголосив Шевченко.

Він також порадив за затримками стежити в реальному часі на uz-vezemo.com.

 

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди #затримка

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