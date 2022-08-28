Події

19:43 28.08.2022

Кулеба відвідає Швецію та Чехію 29-31 серпня

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Кулеба відвідає Швецію та Чехію 29-31 серпня

Міністр закордонних діл Дмитро Кулеба здійснить візити до Швеції (29 серпня) та Чехії (30-31 серпня) з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

У Стокгольмі Кулеба зустрінеться з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністром закордонних справ Анн Лінде, зустрінеться з керівництвом шведського парламенту Риксдагу та політичних партій Швеції. "Основними темами переговорів будуть протидія російської агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства нашої держави в ЄС, відновлення України", - йдеться в повідомленні.

У Празі Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, ключовою темою якої стануть візові обмеження для громадян РФ та восьмий санкційний пакет ЄС проти Росії.

Глава МЗС України окремо проведе низку двосторонніх зустрічей із колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру. Він також візьме участь у Міжнародній конференції Форум 2000 "Актуальні виклики для демократії: якою має бути наша відповідь?"

Кулеба проведе двосторонні зустрічі з чеськими чиновниками: головою Сенату Мілошем Вистрчилом, головою Палати депутатів Маркетою Пекаровою Адамовою.

 

 

Теги: #кулеба #візити

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