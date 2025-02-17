Інтерфакс-Україна
Події
15:00 17.02.2025

Основними темами візиту Зеленського до Саудівської Аравії і Туреччини будуть питання економічного співробітництва - Брусило

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Президент України Володимир Зеленський під час візитів до Саудівської Аравії та Туреччини планує обговорити питання економічного співробітництва, безпеки в Чорноморському регіоні та продовольчої безпеки, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило.

"В Саудівській Аравії і в Туреччині президент говоритиме перш за все про економічну інвестиційну співпрацю, про безпеку в Чорноморському регіоні, про діяльність наших чорноморських шляхів, про продовольчу безпеку , про можливість створення хабів на Близькому Сході за допомогою цих країн. Тобто економічний порядок денний досить насичений, потужний і основні теми будуть навколо питань економічного співробітництва", - сказав Брусило в ефірі телемарафону у понеділок.

Теги: #саудівська_аравія #туреччина #зеленський #візити

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