Поблизу Вигоди в Карпатах другий день горить ліс, пожежу локалізовано

Пожежу лісової підстилки, що виникла на території Свічівського лісництва Вигодської об'єднаної територіальної громади Долинського району Івано-Франківської області у суботу, в неділю локалізовано, її ліквідація триває.

"Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло вчора о 14.10… За допомогою безпілотника вдалося встановити осередок пожежі. Під'їзду для техніки рятувальників немає. Гасіння здійснюється за допомогою ранцевих обприскувачів. Сьогодні о 13:20 пожежа… локалізована на площі 0,4 га", - йдеться на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у фейсбуці в неділю.

Загалом до гасіння пожежі залучено 100 лісників і 25 рятувальників, лісниками задіяно 11 одиниць техніки.