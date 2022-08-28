Події

19:36 28.08.2022

Поблизу Вигоди в Карпатах другий день горить ліс, пожежу локалізовано

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Поблизу Вигоди в Карпатах другий день горить ліс, пожежу локалізовано

Пожежу лісової підстилки, що виникла на території Свічівського лісництва Вигодської об'єднаної територіальної громади Долинського району Івано-Франківської області у суботу, в неділю локалізовано, її ліквідація триває.

"Повідомлення про пожежу рятувальникам надійшло вчора о 14.10… За допомогою безпілотника вдалося встановити осередок пожежі. Під'їзду для техніки рятувальників немає. Гасіння здійснюється за допомогою ранцевих обприскувачів. Сьогодні о 13:20 пожежа… локалізована на площі 0,4 га", - йдеться на сторінці Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у фейсбуці в неділю.

Загалом до гасіння пожежі залучено 100 лісників і 25 рятувальників, лісниками задіяно 11 одиниць техніки.

 

 

 

Теги: #пожежа #карпати #вигода

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