Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, але скрізь безуспішно

Наступ російських окупантів, який вони намагалися вести минулої доби на п'яти напрямках, повсюди відбито, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в соцмережі фейсбук.

"На Харківському напрямку противник... здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.. На Слов'янському напрямку... наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Борогодичного, зазнав втрат і відкинутий назад", - йдеться у зведенні.

"На Бахмутському напрямку... сили оборони України відбили наступ окупантів поблизу Веселої Долини... На Авдіївському напрямку ворог... здійснив невдалу спробу наступу в районі Первомайського, зазнав втрат і відійшов. На Новопавлівському напрямку противник... намагався покращити тактичне становище недалеко від Павлівки, успіху не мав, – розповіли у Генштабі.

Окупанти в неділю продовжували завдавати авіаційних і ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України, зокрема, вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому, південнобузькому напрямках. На сіверському напрямку ворог обстріляв райони прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей із території РФ.

Авіаудари нанесено окупантами біля Рубіжного на Харківському напрямку, Григорівки на краматорському напрямку, Полтавки на запорізькому напрямку, Андріївки та Олександрівки на південнобузькому напрямку. Фіксується висока активність ворожих безпілотних розвідувальних літальних апаратів.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі", - йдеться у зведенні.