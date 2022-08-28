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16:36 28.08.2022

Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури

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Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури

Минулої доби, 27 серпня, у напрямку українських Дунайських портів (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тис. тонн.

"Це рекордний показник з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, через гирло Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море пройшли сім суден, а через румунський канал Суліна – чотири.

"З березня нам уже вдалося перевезти через Дунайські порти понад 4 млн тонн зерна - зараз це більше, ніж усіма іншими видами транспорту. Динаміка збільшення - суттєва. Якщо в березні наші порти обробляли на експорт лише 16,5 тис. тонн агропродукції, то вже у липні показник становив близько 1,4 млн тонн", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що Міністерство інфраструктури продовжує удосконалення експортної логістики на Дунаї. "Створюємо умови для безперешкодного сполучення між портами залізничними коліями, зокрема, забезпечуючи пряме залізничне сполучення", - зазначив міністр.

"За умови системних інвестицій та виконання програми з модернізації портів на Дунаї можливо збільшити їхню потужність до 25 млн тонн вантажів на рік. До речі, вже стартував спільний проєкт Міністерства інфраструктури та ЄБРР щодо дослідження експортної логістики у Бессарабії. За два місяці ми отримаємо пропозиції для планування державних, державно-приватних та приватних інвестицій, міжнародних проєктів та проєктів за кошти міжнародних фінансових організацій", — заявив Кубраков.

У Мінінфраструктури нагадали, що на початку липня гирло Бистре суднового ходу р. Дунай — Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію. Це відбулося завдяки звільненню Збройними силами України острова Зміїний.

До цього заходження до українських Дунайських портів було можливе лише через канал Суліна, що проходить територією Румунії.

Теги: #дунай #кораблі

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