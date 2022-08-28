В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

Глави МЗС країн Євросоюзу планують підтримати припинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією, щоб зменшити кількість шенгенських віз, що видаються росіянам, пише газета Financial Times.

"Як перший крок міністри планують надати політичну підтримку призупиненню дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією на дводенній зустрічі в Празі, яка почнеться у вівторок", - повідомляє газета з посиланням на три джерела.

Крім того, за даними одного з джерел, до кінця року щодо віз для росіян можуть бути прийняті більш радикальні рішення. "Ми перебуваємо у винятковій ситуації, яка потребує виняткових дій. Ми хочемо вийти за рамки припинення дії Угоди про спрощення візового режиму", - наводить газета його слова.

Про можливість заборони на видачу шенгенських віз росіянам раніше заговорили в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві, проте єдиної думки в ЄС з цього приводу немає - Німеччина, нарівні з Грецією і Кіпром, висловила незгоду із закликами деяких інших країн ЄС заборонити видачу віз громадянам Росії.