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16:14 28.08.2022

В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

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В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

Глави МЗС країн Євросоюзу планують підтримати припинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією, щоб зменшити кількість шенгенських віз, що видаються росіянам, пише газета Financial Times.

"Як перший крок міністри планують надати політичну підтримку призупиненню дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією на дводенній зустрічі в Празі, яка почнеться у вівторок", - повідомляє газета з посиланням на три джерела.

Крім того, за даними одного з джерел, до кінця року щодо віз для росіян можуть бути прийняті більш радикальні рішення. "Ми перебуваємо у винятковій ситуації, яка потребує виняткових дій. Ми хочемо вийти за рамки припинення дії Угоди про спрощення візового режиму", - наводить газета його слова.

Про можливість заборони на видачу шенгенських віз росіянам раніше заговорили в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві, проте єдиної думки в ЄС з цього приводу немає - Німеччина, нарівні з Грецією і Кіпром, висловила незгоду із закликами деяких інших країн ЄС заборонити видачу віз громадянам Росії.

Теги: #візи #єс #громадяни_рф

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