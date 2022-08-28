Події

10:54 28.08.2022

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, одну людину поранено, знищено кілька житлових будинків і госпбудівель

1 хв читати
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, одну людину поранено, знищено кілька житлових будинків і госпбудівель

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, внаслідок чого за минулу добу одна людина дістала поранень, було знищено кілька житлових будинків і господарських споруд, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 27 серпня, о 10:00 та 10:30 під ворожими обстрілами були с. Оленівка та сел. Любомирівка Шевченківської громади. Одна людина дістала поранень", - написав Кім у телеграмі в неділю.

Він зазначив, що вдень 27 серпня, орієнтовно о 15:00, унаслідок обстрілів російськими окупантами селища Первомайське було пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.

Крім того, увечері 27 серпня, близько 16:30, було обстріляне с. Широке Широківської громади, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки та сільгосппобудови в домогосподарствах. Постраждалих немає.

"Також учора, 27 серпня, близько 10:00 і сьогодні, 28 серпня, орієнтовно о 04:00 та 06:00 у с. Широке були обстріли за межами села", - повідомив голова ОВА.

Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

"У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули порівняно спокійно", - підсумував Кім.

Теги: #миколаївщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 28.08.2022
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

09:08 28.08.2022
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено житлові будинки та школу

Уночі росіяни обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено житлові будинки та школу

08:49 28.08.2022
Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

08:33 28.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, дві - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, дві - поранені

08:17 28.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

08:12 28.08.2022
Уночі росіяни обстріляли Нікополь, місто частково знеструмлено

Уночі росіяни обстріляли Нікополь, місто частково знеструмлено

20:39 27.08.2022
Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна загибла, один поранений

Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна загибла, один поранений

11:49 27.08.2022
Росіяни уранці обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв

Росіяни уранці обстріляли Миколаїв, попередньо, без жертв

11:44 27.08.2022
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

11:41 27.08.2022
Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічний ракетний удар по центру Харкова було завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 250 осіб, три танки та п'ять артсистем

ЗС України відбили наступ окупантів на трьох напрямках

23 українські туристи, серед яких чотири дитини, госпіталізовані в результаті ДТП автобуса в Румунії

Українські пілоти демонструють найвищий клас

ОСТАННЄ

Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

Уночі Марганецьку громаду обстріляли, ймовірно, модернізованими ракетами С-300

Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 250 осіб, три танки та п'ять артсистем

Україна від початку війни через посередництво МКЧХ повернула понад 540 загиблих захисників

Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

На південному напрямку за добу знищено 35 окупантів, 11 одиниць техніки, два склади боєприпасів та польовий пункт боєпостачання

Джонсон вважає, що наступні кілька місяців будуть важкими, але Україна переможе, а Велика Британія відновиться

Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілу Новослобідської громади Сумської області

ЗС України відбили наступ окупантів на трьох напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА