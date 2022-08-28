Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, одну людину поранено, знищено кілька житлових будинків і госпбудівель

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, внаслідок чого за минулу добу одна людина дістала поранень, було знищено кілька житлових будинків і господарських споруд, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 27 серпня, о 10:00 та 10:30 під ворожими обстрілами були с. Оленівка та сел. Любомирівка Шевченківської громади. Одна людина дістала поранень", - написав Кім у телеграмі в неділю.

Він зазначив, що вдень 27 серпня, орієнтовно о 15:00, унаслідок обстрілів російськими окупантами селища Первомайське було пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.

Крім того, увечері 27 серпня, близько 16:30, було обстріляне с. Широке Широківської громади, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки та сільгосппобудови в домогосподарствах. Постраждалих немає.

"Також учора, 27 серпня, близько 10:00 і сьогодні, 28 серпня, орієнтовно о 04:00 та 06:00 у с. Широке були обстріли за межами села", - повідомив голова ОВА.

Він додав, що окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

"У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули порівняно спокійно", - підсумував Кім.