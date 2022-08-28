Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 250 осіб, три танки та п'ять артсистем

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні близько 250 військовослужбовців, три танки та п'ять артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в неділю.

У відомстві зазначають, що окупанти також втратили три бронемашини, два безпілотники та шість автомобілів (зокрема автоцистерни з ПММ).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загалом за весь час повномасштабного вторгнення в Україну армія окупантів втратила близько 46750 військовослужбовців, 1942 танки, 4257 бронемашин, 1050 артилерійських систем, 274 РСЗВ, 148 засобів ППО, 234 літаки, 202 вертольоти, 838 БПЛА, 196 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3171 автомобіль (включно з автоцистернами з ПММ), а також 99 одиниць спецтехніки.