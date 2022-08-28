Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, дві - поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще двоє було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 27 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Бахмуті. Ще 2 людини отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю вранці.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.