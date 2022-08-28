Уночі росіяни обстріляли Нікополь, місто частково знеструмлено

У ніч на неділю російські окупанти обстріляли Нікополь та Нікопольський район із РСЗВ та важкої артилерії, місто частково знеструмлено. Також під обстріл потрапили чотири громади Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії… Влучили по чотирьох громадах у двох районах", - написав він у неділю вранці.

Зокрема, у Нікопольському районі ворог накрив вогнем із "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

"Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автомобілів. Без світла залишилося понад 1500 сімей. Електрики вже працюють", - зазначив голова ОВА.

У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти – пошкоджено. У Марганці зачеплений склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді також є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог стріляв "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада, де вкотре влучили у дачний масив та підприємство. Без загиблих і поранених.