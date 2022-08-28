Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

У результаті стрілянини в суботу в місті Індіанаполіс (штат США Індіана) постраждали троє солдатів із Нідерландів, передає видання NL Times з посиланням на нідерландське Міноборони.

За даними відомства, усі троє госпіталізовані, як мінімум один із пацієнтів перебуває у тяжкому стані. При цьому представник поліції в Індіанаполісі повідомив, що за його даними важко поранено двох.

"Стрілянина сталася перед готелем, де зупинилися військові", - заявили в Міноборони Нідерландів.

У міністерстві додали, що затримань у справі не проводили, розслідування триває. Зазначається, що родичів постраждалих повідомили про подію.

Поранені троє військовослужбовців входять до складу корпусу спецназу Королівської армії Нідерландів. Вони брали участь у навчаннях неподалік Індіанаполіса.