Події

08:03 28.08.2022

Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

1 хв читати

У результаті стрілянини в суботу в місті Індіанаполіс (штат США Індіана) постраждали троє солдатів із Нідерландів, передає видання NL Times з посиланням на нідерландське Міноборони.

За даними відомства, усі троє госпіталізовані, як мінімум один із пацієнтів перебуває у тяжкому стані. При цьому представник поліції в Індіанаполісі повідомив, що за його даними важко поранено двох.

"Стрілянина сталася перед готелем, де зупинилися військові", - заявили в Міноборони Нідерландів.

У міністерстві додали, що затримань у справі не проводили, розслідування триває. Зазначається, що родичів постраждалих повідомили про подію.

Поранені троє військовослужбовців входять до складу корпусу спецназу Королівської армії Нідерландів. Вони брали участь у навчаннях неподалік Індіанаполіса.

 

 

Теги: #сша #військові #нідерланди #стрільба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 28.08.2022
США збільшують доставку зброї Україні морським шляхом

США збільшують доставку зброї Україні морським шляхом

13:58 27.08.2022
Вашингтон покладає відповідальність за відсутність підсумкового документа на конференції ДНЯЗ на Росію

Вашингтон покладає відповідальність за відсутність підсумкового документа на конференції ДНЯЗ на Росію

07:56 27.08.2022
США мають намір заснувати посаду посла у справах Арктики

США мають намір заснувати посаду посла у справах Арктики

06:59 27.08.2022
Moderna подала позови до Pfizer та BioNTech за копіювання технології розробки вакцини проти COVID-19

Moderna подала позови до Pfizer та BioNTech за копіювання технології розробки вакцини проти COVID-19

21:00 26.08.2022
Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начштабів США Міллі ситуацію на фронті

Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начштабів США Міллі ситуацію на фронті

19:38 26.08.2022
Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

07:45 25.08.2022
Експорт нафти і нафтопродуктів із США досяг рекорду минулого тижня

Експорт нафти і нафтопродуктів із США досяг рекорду минулого тижня

07:19 25.08.2022
Перша леді США знову заразилася COVID-19

Перша леді США знову заразилася COVID-19

07:06 25.08.2022
Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

Ракетний удар Росії по вокзалу в Чаплиному, заповненому мирними жителями, розцінюється як звірство, за яке дадуть відповідь

20:42 24.08.2022
Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 250 осіб, три танки та п'ять артсистем

ЗС України відбили наступ окупантів на трьох напрямках

23 українські туристи, серед яких чотири дитини, госпіталізовані в результаті ДТП автобуса в Румунії

Українські пілоти демонструють найвищий клас

ОСТАННЄ

Боррель про можливості створення єдиної армії ЄС: Жодна з 27 армій не буде замінена єдиними європейськими силами

Уночі Марганецьку громаду обстріляли, ймовірно, модернізованими ракетами С-300

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, одну людину поранено, знищено кілька житлових будинків і госпбудівель

Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 250 осіб, три танки та п'ять артсистем

Уночі росіяни обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено житлові будинки та школу

Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, дві - поранені

За добу харківські рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА