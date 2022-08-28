Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілу Новослобідської громади Сумської області

Російські окупанти у суботу, 27 серпня, випустили понад 200 снарядів та мін по 6 прикордонних громадах Сумської області. В одній із них, унаслідок обстрілу, поранення отримали двоє людей, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Із 10 ранку до 10 вечора по прикордонній області з боку РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін. Під обстрілом були території: Хотинської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району; Зноб-Новгородської громади Шосткинського району; Новослобідської громади Конотопського району," - написав він у телеграм-каналі.

Живицький зазначив, що в результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей. Він додав, що міна прилетіла просто до будинку постраждалих.

Крім того, у селі було пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Поранена худоба.

"В результаті обстрілу одного з сіл Білопільської громади пошкоджено всю інфраструктуру села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі в будинках училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджено приватні будинки. Подробиці уточнюються. Постраждалих попередньо немає", - написав голова ОВА.