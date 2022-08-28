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07:17 28.08.2022

Перші 17 фахівців з безпеки розпочинають свою роботу у громадах України

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Перші 17 фахівців з безпеки розпочинають свою роботу у громадах України

Перші 17 фахівців з безпеки в освітньому середовищі прямують до шкіл 17 громад України, повідомив міністр МВС Денис Монастирський.

"Школа сьогодні є найважливішим із фокусів безпеки в суспільстві. Фахівці безпеки в освітньому середовищі стежитимуть за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також навчатимуть дітей правилам безпечної поведінки", – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час вручення сертифікатів фахівцям з безпеки, що завершили навчання, в освітньому середовищі.

Глава відомства нагадав, що проєкт "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі" було здійснено МВС разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. "Розробка проєкту розпочалася рік тому, але він видозмінюватиметься відповідно до умов часу", – уточнив Монастирський.

Він також зазначив, що перші 17 фахівців з безпеки в освітньому середовищі поїдуть до різних областей України, до 17 громад.

Монастирський зазначив, що до обов'язків спеціаліста з безпеки входить правильне використання укриттів у школах. Крім того, фахівці навчатимуть дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами, правилам дорожнього руху, тому як протидіяти булінгу.

 

 

 

Теги: #школа #мвс #безпека

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