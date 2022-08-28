США збільшують доставку зброї Україні морським шляхом

Пентагон розширює використання морських перевезень для доставки зброї в Україну, повідомила газета The Washington Post із посиланням на представників Міноборони США.

Вона пише, що якщо від початку збройної агресії Росії проти України для прискорення поставок зброї використовувалася авіація, то з нарощуванням поставок важкої військової техніки та артилерії, яка потребує великої кількості боєприпасів, морський шлях став кращим.

"Щойно ми почали постачати їм гаубиці, ми зрозуміли, що нам знадобиться більше боєприпасів", - цитує видання заступника директора з операцій Транспортного командування США Стівена Путхоффа.

Він зазначив, що "таким чином, ми можемо більше планувати заздалегідь і ширше використовувати морські перевезення для забезпечення підтримки (України - ІФУ), іноді можемо забезпечувати її навіть раніше за запит".

Крім того, зазначили джерела The Washington Post, "кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажів, що може дозволити Україні створити більший арсенал для майбутніх бойових дій".

Військові чиновники відмовилися деталізувати конкретні маршрути для доставки зброї в Україну, пише газета. Одночасно вони пояснили, що частина зброї, яка надходить зі Сполучених Штатів, потрапляє безпосередньо в Україну, тоді як інша частина йде на поповнення американських запасів у країнах Європи, оскільки постачання озброєнь Україні йде і звідти.

Видання нагадує, що наразі Пентагон поставив Україні понад 1,4 тис. зенітних ракет Stinger, 8,5 тис. протитанкових ракет Javelin, 700 безпілотних літальних апаратів Switchblade та 142 одиниці гаубичної артилерії з більш ніж 900 тис. снарядів.

Представники американської адміністрації заявляють, що очікують на подальше розширення військової допомоги Україні.