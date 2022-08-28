23 українські туристи, серед яких чотири дитини, госпіталізовані в результаті ДТП автобуса в Румунії

У Румунії в ніч на суботу, 27 серпня, перекинувся автобус із 43 українськими туристами, які їхали з Туреччини, 23 людини госпіталізовано, повідомляє румунське видання Romania Posts English.

"Автобус, що прямував маршрутом Україна-Туреччина, перекинувся в комуні Гароафа повіту Вранча. У салоні перебували 43 людини, переважно українці, дорослі та діти. Влада негайно активувала червоний план. 23 людини госпіталізовані для надання медичної допомоги. Решту пасажирів було доставлено в центр розміщення", – йдеться у повідомленні на сайті видання.

В інформації припустили, що водій не впорався з керуванням, в'їхав на міст і автобус перекинувся.

Також повідомляється, що жоден із 23 госпіталізованих не перебуває у тяжкому стані.