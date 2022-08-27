Окупанти розгорнули на ЗАЕС фільтраційну в'язницю

На Запорізькій АЕС бойовики російської ПВК "Вагнер" обладнали в'язницю, в якій насильно утримують та катують волонтерів, підприємців і звичайних місцевих жителів, повідомляє "Східна правозахисна група".

За даними правозахисників, окупанти називають це місце "Енергетик".

"Затриманим "вагнерівці" виливають під ноги розчин хлору в закритій камері, катують електричним струмом, використовують придушення целофановими пакетами тощо", - йдеться у повідомленні правозахисників.

Також є інформація, що в'язниця "Енергетик" виконує функції фільтраційного табору: часто окупанти затримують місцеве населення цілими родинами. Варіант визволення є лише один – грошовий викуп. Але він не поширюється на волонтерів та проукраїнськи налаштованих активістів.

Правозахисники наполягають на допуску місії МАГАТЕ до атомної станції.

"Комісія МАГАТЕ має провести моніторинг усієї ЗАЕС, а також взяти із собою представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та Верховного комісара ООН з прав людини, щоб припинити тортури та жорстоке поводження з полоненими в'язниці "Енергетик".

Раніше в "Енергоатомі" повідомляли про те, що росіяни катують співробітників ЗАЕС перед приїздом представників МАГАТЕ.