Кабмін пропонує схвалити приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді схвалити приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права".

Зазначається, що законопроєкт передбачає приєднання України до Угоди про заснування та статут Європейської організації публічного права, яка була укладена 27 жовтня 2004 року в м.Афінах, і набуває чинності для України з дати отримання депозитарієм офіційного повідомлення про приєднання.