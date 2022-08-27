Події

14:50 27.08.2022

У Бахмуті через обстріли частково зруйновано житловий будинок, під завалами може бути людина - ДСНС

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У Бахмуті внаслідок російського обстрілу сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, під завалами можливе перебування однієї людини, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

У ДСНС повідомили, що о 10:35 рятувальники приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт на місці часткового руйнування 5-поверхового житлового будинку в Бахмуті.

"Руйнування сталися внаслідок обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня. За попередньою інформацією під завалами можливе перебуваннч однієї людини", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Від Головного управління залучено 11 людей особового складу та 2 одиниці техніки. Від органів місцевої влади - 2 людини і 2 одиниці техніки.

Теги: #дснс #бахмут

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