У Бахмуті через обстріли частково зруйновано житловий будинок, під завалами може бути людина - ДСНС

У Бахмуті внаслідок російського обстрілу сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку, під завалами можливе перебування однієї людини, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

У ДСНС повідомили, що о 10:35 рятувальники приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт на місці часткового руйнування 5-поверхового житлового будинку в Бахмуті.

"Руйнування сталися внаслідок обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня. За попередньою інформацією під завалами можливе перебуваннч однієї людини", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Від Головного управління залучено 11 людей особового складу та 2 одиниці техніки. Від органів місцевої влади - 2 людини і 2 одиниці техніки.